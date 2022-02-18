Vahşice katledilen Sıla'nın babası ı habere isyan etti: Bunlar tamamen yalan

İnternetten tanıştığı Hüseyin Can G. tarafından öldürülen Sıla'nın, ailesi basında çıkan bazı haberlere isyan etti.

Türkiye, Giresun'da öldürülen Sıla Ş. cinayetini konuşurken dehşet verici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Sıla'nın ailesi bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından arandı. Başsağlığı dileyen Bakan Bozdağ olayın takipçisi olacağını bildirdi. Bu görüşmenin ardından Sıla'nın babası Bekir Ş. de ilk kez acı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgi kirliliği olduğunu söylen baba, basında çıkana bazı haberlere de isyan etti.

"BUNLAR TAMAMEN YALAN"

Kızı Sıla'yı kaybeden baba Bekir Ş., ilk kez yaşananlarla ilgili konuştu. Acılarının çok büyük olduğunu belirten Ş., "Adalet yerini bulsun istiyoruz. Sayın Bakan'ımızla da görüştük telefonda. Onlar da işin takibindeler. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği var. Taziyeye gelenlerden duyuyorum. Eşimle ayrı olduğumu söylemişler. Zorla nişanlandırdığımız da söylenmiş. Bunlar tamamen yalan. Avukatlar evimize geldiler. Gerekli bilgilendirmeyi şu saatten sonra avukatlar yapacaklar. Kızımla en son annem rahatsızlanınca 20 gün önce eve geldiğim zaman görüştük. Ben balıkçı olduğum için genellikle denizde oluyorum. 8 gün kadar evde durduktan sonra tekrar işime geri dönmek zorunda kaldım. Telefonla sürekli irtibat halindeydik. Kızım bana bir tehdit aldığı konusunda bir şeyden bahsetmedi. Belki de korkuyordu, tehdit ediliyordu, o yüzden bana bir şey söyleyemedi. Korkuttular mı artık ne oldu bilmiyorum. Çok içine kapanık bir kızdı" dedi.

MEZARINA SARILIP AĞLADILAR

Bekir Ş. ile babaanne Hatice Ş. ve hala Hayriye Öztürk, Sıla Ş.'ün mezarına geldi. Babaanne Hatice Ş., torununun mezarına sarılıp ağladı. Komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Evinin önündeki 'Balım' adlı köpeği de Sıla'nın bakıp büyüttüğü belirtildi.

NASIL KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Can G.’in, olay günü eve geldiğinde tartıştığı Sıla Ş.'ün kaçtığı üst kata çıktığı, ardından yeniden alt kata inip mutfaktan bıçak aldığı ortaya çıktı. Elinde bıçakla çıktığı üst katta Sıla'nın boğazını kesen G.'in, evin arka tarafındaki pencereden alt kattaki deponun üzerine atladığı, oradan da bahçeye inip tarladan kaçtığı öğrenildi. Köy yoluna inen ve yaya olarak merkeze ulaşan G.'in buradan taksiye binerek havalimanına gittiği belirlendi.

SAĞLIK RAPORUNUN DETAYLARI

Giresun'da eski nişanlısı Sıla Ş.'ü, bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can G.'in engelli olduğuna dair verilen sağlık raporunun detayları ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nce 23 Ocak 2019'da düzenlenen 'Erişkin Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda, G.'e yüzde 50 oranında hafif derecede zeka gerililiği tanısı konuldu. G.'in IQ puanının 68 olarak hesaplandığına yer verilen raporda, "Hastanın konuşma hızı ve miktarının normal olduğu, konuşma akıcılığının bozuk olduğu, göz teması ve ilişki kurmasının normal olduğu, algı patolojisinin olmadığı, gerçeği değerlendirmesinin normal olduğu, saptanmıştır. Uygulanan WAIS zeka testinde sözel IQ puanının 75, performans IQ puanı 62 ve tüm testten aldığı puan 68 olarak hesaplanmıştır. Tanısının 'hafif derecede zeka gerililiği' olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı. (DHA)