Vahşice öldürülen Büşra'nın katili bileklerini kesti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 yaşındaki Büşra'yı işkence ederek öldüren katil zanlısı, cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştı.

7 Ekim tarihinde Kocaeli ilinde bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Ç.'ye platonik olarak aşık olan Taner Y.'yi gözaltına aldı. Taner Y.'nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı canice öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Öte yandan, Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Taner Y.'nın intihara kalkışarak hayatına son vermeye çalıştığı öğrenildi. Y.'nın bileklerini kestiğini gören yetkililer, olaya hemen müdahale etti. Y.'nın tedavisinin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.