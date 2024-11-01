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Vaiz hem Atatürk'e hem de Cumhuriyet'e hakaret yağdırdı

Vaiz hem Atatürk'e hem de Cumhuriyet'e hakaret yağdırdı
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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı müftülükte görev yapan Y.D. isimli vaizin, sosyal medyada yaptığı ve hem Cumhuriyet'e hem de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretler büyük tepki çekti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı müftülükte görev yapan Y.D. isimli vaizin, sosyal medyada yaptığı Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı paylaşımlar büyük tepki çekti.

Büyük önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden maaş alan bir kamu görevlisinin Cumhuriyet için “dayatma” şeklindeki mesajları, laiklik karşıtı paylaşımları ve Atatürk ilke ve inkılaplarına hakaret içermesi yurttaşların tepkisine neden oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Bülent Ecevit haberine göre, tepkilerin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi harekete geçerek hukuki süreç başlattı.

Cumhuriyet

Etiketler vaiz mustafa kemal atatürk hakaret cumhuriyete hakaret etti Atatürk'e hakaret etti diyanet
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