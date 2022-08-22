Vali paylaştı: İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video
Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza ile ilgili olarak Gaziantep Valisi Davut Gül, ortaya çıkan yeni görüntüleri paylaştı. İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o görüntüler...
Gaziantep'teki kazadan 20 dakika önce çekildiği belirtilen videoyu paylaşan Gaziantep Valisi Davut Gül paylaşımında "Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra,ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor. Gündüz gözüyle üç şeritli yol…" ifadelerini kullandı.
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