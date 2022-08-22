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Vali paylaştı: İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video

Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza ile ilgili olarak Gaziantep Valisi Davut Gül, ortaya çıkan yeni görüntüleri paylaştı. İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o görüntüler...

Gaziantep'teki kazadan 20 dakika önce çekildiği belirtilen videoyu paylaşan Gaziantep Valisi Davut Gül paylaşımında "Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra,ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor. Gündüz gözüyle üç şeritli yol…" ifadelerini kullandı.

Etiketler gaziantep gaziantep valisi vali video kaza felaket kazadan önce kazadan sonra
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