Validen skandal taziye mesajı: ''Coğrafi kader...''

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde hayvanlarını otlatırken açılan ateş sonucu vurularak ölen 14 yaşındaki Vedat Ekinci’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akbıyık, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Vedat Ekinci’nin taziyesine katıldı.

‘BİRAZ DA KADER BU…’

Ekinci ailesine başsağlığı dileyen Akbıyık, taziyede şunları söyledi: “Hepinize başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet etsin. Başınız sağ olsun. Tabi birazda kader bu, coğrafi kader. Yani bu coğrafyada işte yaşayınca maalesef böyle üzücü olaylar da olabiliyor. Tabi öncelikle hepimiz kanunlara, kurallara uyacağız. Mutlaka devlet sizlerle her zaman beraber. Siz devletine ve milletine sadık Gerdi aşireti mensupları ve Derecik halkının devletimizde, valiliğimizde ve kamu kurum ve kuruluşlarımızda özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bu tür üzücü olaylar olmaz. Acınızı paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Tabi biraz da coğrafi kader. Tabi bu coğrafyada maalesef bu tür üzücü olaylar da yaşanıyor.”

Akbıyık, Ekinci ailesinin kendileri için özel bir yeri olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Derecik’te Gerdi aşireti mensupları, en çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanlarsınız. Derecik ilçemizin, valiliğimiz ve devletimizin tüm kamu kurum, kuruluşları nezdinde özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bundan sonra bu tür üzücü olaylar olmaz. Sınır kapısının açılması için özel bir çabamız var. Sayın İçişleri Bakanı’mızın da sizlere başsağlığı dilekleri var. Sizler bu bölgede en çok askerimize, jandarmamıza yardımcı olan insanlarsınız. İnşallah hep beraber buradaki birtakım olumsuzlukların üzerine geleceğiz.”

Taziyeye katılanlar ise bu olayların yaşanmaması için sınır kapısının bir an önce açılması gerektiği taleplerini valiliğe ve kaymakamlığa bildirdi.