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Valilik duyurdu; Gece 12'den sonra müzik yasağı

Valilik duyurdu; Gece 12'den sonra müzik yasağı

Osmaniye Valiliği, Omicron varyantını gerekçe göstererek gece 00.00'dan sonra müzik yayını yapılmasını yasakladı.

Osmaniye İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca konaklama tesisleri, yeme içme yapılan yerlerle nikah ve nişan merasimlerinde gece 00.00'dan sonra müzik yayını yapılması yasaklandı.

 GEREKÇE: OMİCRON

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Covid-19'un yeni varyantı olan Omicron'un etkisiyle hastalığının yayılmasında artış yaşandığı, Türkiye'de de bu varyantın etkisiyle günlük vaka sayılarında bir yükseliş görüldüğü belirtildi.

Salgının etkisinin en aza indirilmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılma hızının kontrol altına tutulması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca bir dizi karar alındığı açıklandı.

GECE 12'YE KADAR SERBEST

Buna göre, "Yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat gece 12.00’ye kadar yapılabilmesine, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının gece saat 12.00’ye kadar yapılabilmesine, karara uyulmadığı taktirde uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Etiketler valilik osmaniye valiliği müzik yayını mü-zik omicron
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