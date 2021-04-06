Van-Hakkari yolunda can pazarı! Ölü ve yaralılar var
Van-Hakkari kara yolunda kamyonetin uçurumdan yuvarlanarak takla atması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Van-Hakkari kara yolunun 90’ıncı kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, taklalar atan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Van ve Başkale’deki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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