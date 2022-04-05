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Van'da AVM çöktü: Çok sayıda yaralı var

Van'da AVM çöktü: Çok sayıda yaralı var

Van'ın Erciş ilçesinde içinde müşteri ve çalışanların olduğu bir AVM binasında çökme meydana geldi. Çökme sonucu 6 kişi yaralandı.

Erciş ilçe merkezindeki Kışla Caddesi üzerinde bulunan Atlas Alışveriş Merkezi çöktü. 

 Çökmenin, AVM'nin yanında yeni bir binanın temel çalışmalarının yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi. 

Akşam saatlerinde gerçekleşen olay üzerinde bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina civarında güvenlik önlemleri alınırken yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. İçeride başkalarının olup olmadığı araştırılıyor.  

Etiketler van erciş avm çökme yaralı
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