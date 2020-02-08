Van'da bir kez daha çığ düştü

Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.

VAN VALİLİĞİ BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van-Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı yok. Bölgede çalışma başlatıldı” denildi.

41 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. 5 kişinin öldüğü bu çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düştü. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam 41 kişi yaşamını yitirdi.

