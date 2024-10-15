Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu

Van'da 27 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Van'da kaybolan üniversite birinci sınıf öğrencisi Rojin K.'nin (21) cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü sahilinde bulundu.

Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Rojin'in cesedi, bugün Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rojin'in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.'' ifadelerine yer verdi.

CENAZEYİ BAHÇE SULARKEN GÖRDÜ

Van'da 18 gündür aranan Rojin K.'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin A. (60) tarafından bulundu. İnşaat işleri ile uğraşan A., sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten A., "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin K., 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Rojin'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri, zaman zaman havadan destek verdi.

Çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanıldı.

10 Ekim'de Rojin'e ait başörtüsü bulundu.