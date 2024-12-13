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Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
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Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim  kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

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Etiketler kar tatili eğitime kar molası okullar tatil edildi Van van valiliği
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