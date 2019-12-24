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  4. 24 Aralık 2019 07:46

Vapurdan atlayan kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da Eminönü seferini yapan vapurdaki bir kadın yolcu denize atladı. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasında kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Vapurdan atlayan kadın hayatını kaybetti
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Olay, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Eminönü seferi yapan bir yolcu vapurunda meydana geldi. Vapurda yolculuk yapan bir kadın denize atladı. Olayı gören yolcuların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi Harem’de bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tahlisiye istasyonuna getirildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalarda ölen kadının 35 yaşlarında olduğu ve üzerinde kimliğinin olmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kadının cenazesi Üsküdar Abdulhamithan Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

DHA

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