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''Var Böyle Tipler'' Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı

''Var Böyle Tipler'' Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı
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Yaklaşık 150 milyon TL'lik vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı.

 'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre çiftin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Etiketler Var Böyle Tipler Kıvanç Talu Beril Talu yakalandılar vurgun iddiası
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