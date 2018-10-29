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  4. 29 Ekim 2018 07:35

Vatandaşlar yakalayıp polise teslim etti

Adana'da klima demirlerini çalmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı. Hırsızın iz bırakmamak için poşet eldiven giydiği görüldü.

Vatandaşlar yakalayıp polise teslim etti
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Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokak içerisinde klima demirleri çalmayan çalışan ismi öğrenilmeyen bir kişi vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Yakalayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsız giydiği poşet eldivenle yakalandı
Suçüstü yakalanan hırsızın üzerinde polis arama yaptığında pense buldu. Daha sonra bulunan çantada ise başka yerlerden kestiği demirler bulundu. Bunun yanı sıra hırsız, parmak izi bırakamamak için giydiği poşet eldiveni de polisin gözünden kaçmadı. Gözaltına alınan hırsız Şehit Erdoğan Çıtak Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Öte yandan, ismi öğrenilmeyen şahsın çok sayıda hırsızlıktan kaydığı olduğu belirlendi.



İHA

klima demiri , hırsız , adana
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