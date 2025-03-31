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''Vefa borcum'' vardı deyip, ev kurşunladı

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Adana'da bir kişi 500 bin TL alacağı şahsın evini kurşunlattı, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanırken, tutuklananlardan biri "vefa borcunu ödemek için bu işi kabul etmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Olay, 19 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki azmettirici şüpheli M.Ç., 500 bin TL alacaklı olduğu O.K.K.'den parasını alamadı. Bunun üzerine azmettirici şüpheli, M.E.'nin (51) kullandığı araçla 22 yaşındaki Ü.Y.'yi bölgeye getirdi. Apartmana giren Ü.Y., O.K.K.'nin evini kurşunladı. Daha sonra şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Kurşunlama olayının bildirilmesi üzerine bölgeye giden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını alarak incelemeye başladı. Şüphelileri belirleyen polis, merkez Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vefa borcu için olayı gerçekleştirmiş

Tutuklanan şahıslardan silahı kullanan Ü.Y.'nin ifadesinde, "Sıktığım kişiyi tanımam. M.Ç. ile babam vasıtasıyla tanıştım. Bana ağabeylik yaptı, maddi manevi ve mahallede destek çıktı. M.Ç. bana 'bu şahsa sıkar mısın' dedi ben de vefa borcunu ödemek için bu işi kabul etmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Azmettirici suçlamaları kabul etmedi

Azmettirme suçunu kabul etmeyen M.Ç.'nin ise, "Ü.Y. bize 'siz bekleyin, ben kız arkadaşımı görüp geleceğim' dedi. Sonra çıkıp evin kapısını sıkmış. Benim olayla ilgim yoktur" diyerek kendini kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü.

İHA

Etiketler vefa borcu silahlı saldırı saldırı azmettirici vefa
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