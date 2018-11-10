Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal izin kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal izin kararı
''CHP'de İstanbul için İlhan Kesici doğru aday''
''CHP'de İstanbul için İlhan Kesici doğru aday''
Bakan Turhan'dan 'Wikipedia neden kapalı?' sorusuna yanıt
Bakan Turhan'dan 'Wikipedia neden kapalı?' sorusuna yanıt
356 firma konkordato ilan etti
356 firma konkordato ilan etti
Mehmetçik, köylüler elektriksiz kalmasın diye fırtınada çalıştı
Mehmetçik, köylüler elektriksiz kalmasın diye fırtınada çalıştı
Hamile kadını kaçırıp defalarca tecvüz ettiler
Hamile kadını kaçırıp defalarca tecvüz ettiler
Büyük ikramiyeyi 14 kez kazandı; formülünü açıkladı!
Büyük ikramiyeyi 14 kez kazandı; formülünü açıkladı!
İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri
İşte ''kira öder gibi satın alabileceğimiz'' TOKİ projeleri
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Kasım 2018 13:22

Vicdansız hırsızı eldiven yakalattı

Balıkesir'de bir kafe ve camiyi soyan hırsızlardan biri soygun esnasında çıkardığı eldiven sonucu dövmesinden teşhis edildi.

Vicdansız hırsızı eldiven yakalattı
A+ A-

Edinilen bilgiye göre Dinkçiler Mahallesi Yıldız Sokak'ta bir kafeye giderek laptop ve kasadaki 897 Türk lirasını çalan hırsızlar, 2 gün sonra da Dumlupınar Mahallesi'ndeki İncirli Camii'nden bağış paralarının konulduğu çelik kasa, kayıt cihazı ve bir monitörü çaldı. Polisin güvenlik kameralarını tek tek incelemesi sonucu, hırsızlığı yapan zanlılardan birinin hırsızlık anında eldivenini çıkartması sonucu elindeki dövmeden tespit ettiği bildirildi.

Çalınan malzemeleri de ele geçiren polis ekipleri şüphelileri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan U.S. ve H.Y.A tutuklanarak cezaevine kondu.

İHA

hırsız , balıkesir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM