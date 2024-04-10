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Vicdansız hırsızlar hastaneyi elektriksiz bıraktı

Vicdansız hırsızlar hastaneyi elektriksiz bıraktı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Diyaliz ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar çevredeki hastanelere nakledildi.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti. Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

52 HASTA ÇEVREDEKİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Diyaliz ünitesinde bulunan 49, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta olmak üzere toplam 52 hasta, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Hastane yönetiminin girişimiyle kabloların yenilenmesinin ardından 52 hasta, dün sabah saatlerinde yeniden Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kocaeli darıca hastane Hırsızlık trafo
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