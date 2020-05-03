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  4. 03 Mayıs 2020 14:03

Vicdansızlar, 75 yaşındaki kadını sokağa terk etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 3 günlük sokağa çıkma yasağında denetimlerde yakalanan 75 yaşındaki kadının polis memurlarına söylediği sözler vicdansızlığı gözler önüne serdi.

Vicdansızlar, 75 yaşındaki kadını sokağa terk etti
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Olay, Kepez ilçesi Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye gezen polis ekipleri, bastonu yardımıyla yürüyen Fatma B.'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlattı. Bu sırada ağladığı gözlenen Fatma B., kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek, polis ekiplerinden yardım istedi. Fatma B., polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi.

Gazetecilere konuşan Fatma B. evinden zorla çıkartıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi.

 
Fatma B., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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koronavirüs , antalya kepez
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