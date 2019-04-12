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  4. 12 Nisan 2019 15:10

Vicdansızlar ! Kedi yavrularına bakın ne yapmışlar

İzmir'de 5 gün önce doğan 5 kedinin pati ve başları kesilerek site bahçesine atıldı.

Vicdansızlar ! Kedi yavrularına bakın ne yapmışlar
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İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 gün önce doğan 5 kedi, başları ve patileri kesilerek, telef edildikten sonra sitenin bahçesine atıldı. Kedi ölülerini görüp, büyük üzüntü yaşayan site sakinleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hayvanseverler, kedileri telef eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Ulukent'te site sakinlerinin besleyip, 'Prenses' adını verdiği kedi, 5 gün önce 5 yavru doğurdu. Bazı site sakinlerinin, beslenmelerine karşı çıkması üzerine hayvanseverler de yavru kedilere kapalı bisiklet garajında bakmaya başladı. Yavruları beslemek için dün akşam bisiklet garajına giren site sakinleri, başları ile patileri kesilmiş kedilerin ölüsüyle karşılaştı. Telef edilen kedilerin garajın önündeki bahçeye atıldığı görüldü. Büyük üzüntü ve şok yaşayan hayvansever site sakinleri, 5 günlük kedileri toprağa gömdü. Hayvanseverler, belediye ve polise gidip, şikayetçi oldu. Bazı site sakinleri de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BU MASUM YAVRULAR ONLARA NE YAPTI?'

Bakımını yaptığı kedileri besleyen Müge Kübra Adıbeş (26), "Anne kedinin bakımını yapıyorduk. Geçen hafta sonu da sitemizin kedisi, 5 yavru doğurdu. Kimi site sakinleri buna karşı çıksa da biz gizli gizli onların bakımını yapmayı sürdürdük. En azından dışarıda yaşamayı öğrenecek kadar büyümelerini bekleyecektik. Ancak bir sabah annem kedileri beslemek için yanlarına gittiğinde parçalanmış ölülerini buldu. Öldürmekle kalmamışlar resmen işkence yapmışlar. Kafalarını ve patilerini kesecek kadar ne yaptı bu masum yavrular onlara? Biz olayın sorumlularının bulunmamasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA

kedi , yayvru , izmir
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