Video kaydının açık olduğunu unutan dekandan skandal sözler

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unuttu. Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerde öğrencilerin isimlerini sayan Acar, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma" dedi.

Daha sonra konferasn görüşmesinin devam ettiğini ve sesinin dinleyenler tarafından duyulduğunu anlayan Acar, ne yapacağını şaşırdı.

Uyarının ardından sesin öğrencilere gittiğini farkeden Acar, hiçbir şey diyemeden yüzünü ovuşturdu.

Olay sosyal medyada büyük tepki aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kişi tepki gösterdi. Kimi öğrenciler de "Dekanımızın yanındayız" diyerek Orhan Acar'a destek verdi.

