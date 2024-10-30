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Villada anne, baba ve çocuğu ölü bulundu

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Batman'da bir villada anne, baba ve çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. N.A. adlı şahsın, oğlu ve karısını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Batman’da N.A., Tilmerç Mahallesi'ndeki evlerinde oğlunu ve eşi T.A.’yı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Aileden geriye N.A.'nın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Batman'da bir villada anne, baba ve çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. N.A. adlı şahsın, oğlu ve karısını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

 

DHA/İHA

Etiketler Batman villa cinnet intihar
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