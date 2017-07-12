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  4. 12 Temmuz 2017 07:08

Villaya DEAŞ operasyonu: 4 terörist öldürüldü

Konya'da DEAŞ'ın hücre evi olarak kullandığı villaya düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Villaya DEAŞ operasyonu: 4 terörist öldürüldü
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Konya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olduğu tespit edilen villaya düzenlendiği operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı.

Olay, bugün saat 05.30 merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

VİLLADA ÇATIŞMA ÇIKTI

Özel Harekat polisi eşliğinde daha önceden belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi'nde örgütün hücre evi olduğu belirtilen bir villada çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ve basın mensupları da güvenlik önlemleri kapsamında hücre evine yaklaştırılmıyor.

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