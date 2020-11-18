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  4. 18 Kasım 2020 17:30

Vinç halatına asılı kalan çocuk 5 metre yükseklikten düştü

Antalya'nın Kumluca ilçesi Eski Cami Mahallesi'nde vinç halatına asılı kalan 7 yaşındaki çocuk 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Vinç halatına asılı kalan çocuk 5 metre yükseklikten düştü
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Eski Cami Mahallesi'nde bir inşaatta açık unutulan elektrikli yük taşıma vincinin halatında asılı kalan G.K. (7) yaklaşık beş metreden düştü.

112 Acil Servis ekibince, Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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