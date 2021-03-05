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Vinç operatörü feci şekilde can verdi

Vinç operatörü feci şekilde can verdi

Antalya'da eski kum ocağındaki makine parkının söküm ve yükleme işleri sırasında vinçten aşağı düşen 41 yaşındaki vinç operatörü hayatını kaybetti.

Olay, Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkiinde bulunan ve faaliyetine son veren kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makine parkı söküm ve taşıma işleri devam eden ocakta son parçalar kamyona yüklenirken kamyona yüklenmiş parçaların üzerine çıkan vinç operatörü Mehmet A. (41) dengesini kaybederek demir parçaların üzerine düştü. A., çevredeki vatandaşlar tarafından yere indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan A. ambulansa alınarak kalp masajı yapılıp Kemer Devlet Hastanesi kaldırıldı. A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı duyan yakınları hastane önünde gelecek iyi bir haber umuduyla beklerken, memleketi Kahramanmaraş'tan aynı gün gelen annesi Duran A. gelen acı haberle yıkıldı. Mehmet A.'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morguna kaldırılırken jandarma olay yeri inceleme ekibi olayın meydana geldiği eski kum ocağında inceleme yaptı, delil topladı.

Etiketler vinç vinç operatörü ölüm
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