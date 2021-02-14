''Virüslü tükürük satın alıp patronunun çayına karıştırdı!''

Adana'da oto galericilik yapan İbrahim Ü., işçisi R.Ç. hakkında 215 bin lirasını çaldığı ve Covid-19 hastasından 500 lira karşılığında aldığı tükürüğü çayına karıştırarak kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı R.Ç'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "ev hapsi" kararı verildi.

'215 BİN LİRAYLA ORTADAN KAYBOLDU'

İbrahim Ü., zanlı R.Ç'nin yaklaşık 4 yıl yanında çalıştığını belirterek, bu süre içinde güvenini kazandığını kaydetti.

Olaydan önce bir araç satışından elde ettiği 215 bin lirayı ofisine götürmesi için verdiği R.Ç'nin ortadan kaybolduğunu öne süren İbrahim Ü., şöyle konuştu:

"Yanımda çalışan işçilerden K.C. bu olaydan sonra bana, 'Aranızın bozulmaması için söyleyemedim ama R.Ç, korona virüsü hastasından aldığı tükürüğü çayına katıp sana içirmiş. Ayrıca yemeğine de katıp sana yedirecekti ama ben engelledim' dedi. Mevcut delilleri savcılıkla da paylaştık. Şikayetimiz üzerine yakalandı. Savcılık tutuklanması için mahkemeye sevk etti. Hakkında ev hapsi kararı verildi ve elektronik kelepçe takıldı. Evde cezasını çekiyor ama biz rahat değiliz. Yine bizi tehdit edebilir, zarar verebilir. Bu davanın peşini bırakmayacağım çünkü bu insanlığa karşı yapılan büyük bir suç."

İbrahim Ü.'nin eşi Dilek Ü. de şüpheli hakkında verilen karara avukatları aracılığıyla itiraz edeceklerini bildirerek, "Zanlı ev hapsinde ama can ve mal güvenliğimiz yok. Ne yapacağını tam olarak kestiremiyoruz. Buradan ilgili makamların sesimizi duymasını istiyorum. Ben ve ailem bu konuda tedirginiz" dedi.