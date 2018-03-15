Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı

Hürriyet gazetesinden Çetin Ayuın'ın haberine göre Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau, dün sabah Kemerburgaz’daki evinden Maslak’taki işyerine gitmek için çıktı.

Atatürk Sanayi Sitesi kavşağına geldiği sırada yeşillik alanda pusu kuran beyaz şapkalı bir kişi 5 el ateş etti. Rau’nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet etti.

Rau, saldırıyı yara almadan atlatırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırıyı sözleşmesi iptal edilen taşeron firması yöneticisi Ş.S.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettiği Y.Ç. ve Y.A. gözaltına alındı.