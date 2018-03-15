SON DAKİKA
SURİYE TARAFINDAN SALDIRAN TERÖRİSTLER BOZGUNA UĞRATILDI
EMNİYET'TE NEVRUZ ALARMI ! ONLARCA GÖZALTI VAR
Emniyet'te nevruz alarmı ! Onlarca gözaltı var
Emniyet'te nevruz alarmı ! Onlarca gözaltı var
Sapık anne şoku ! Önce oğluyla ardından da kızıyla...
Sapık anne şoku ! Önce oğluyla ardından da kızıyla...
Zeytin Dalı Harekatı'nda kritik anlar: Afrin’e son 600 metre kaldı
Zeytin Dalı Harekatı'nda kritik anlar: Afrin’e son 600 metre kaldı
Ünlü sanatçı hastaneye kaldırılarak, apar topar ameliyata alındı
Ünlü sanatçı hastaneye kaldırılarak, apar topar ameliyata alındı
İçme suyundan bu da çıktı ! Listede 11 büyük marka var
İçme suyundan bu da çıktı ! Listede 11 büyük marka var
İbrahim Kalın açıkladı ! Mehmetçikten Afrin'de büyük başarı
İbrahim Kalın açıkladı ! Mehmetçikten Afrin'de büyük başarı
Tuzla'da korkunç kaza: 4 işçi enkaz altında
Tuzla'da korkunç kaza: 4 işçi enkaz altında
Milyonlarca kişinin beklediği yeni tasarı kabul edildi
Milyonlarca kişinin beklediği yeni tasarı kabul edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Mart 2018 13:25

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı

İstanbul’da, Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau’ya silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi gözaltına alındı. Rau’nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet ettiği, saldırıyı yara almadan atlattığı belirtildi.

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı
A+ A-

Hürriyet gazetesinden Çetin Ayuın'ın haberine göre Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau, dün sabah Kemerburgaz’daki evinden Maslak’taki işyerine gitmek için çıktı.

Atatürk Sanayi Sitesi kavşağına geldiği sırada yeşillik alanda pusu kuran beyaz şapkalı bir kişi 5 el ateş etti.  Rau’nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet etti.

Rau, saldırıyı yara almadan atlatırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırıyı sözleşmesi iptal edilen taşeron firması yöneticisi Ş.S.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettiği Y.Ç. ve Y.A. gözaltına alındı. 

Hürriyet

vodafone , zanlı , saldırgan , gözaltı , silahlı saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM