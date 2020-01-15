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  4. 15 Ocak 2020 17:16

Volkswagen fabrikası gelmeden dolandırıcıları geldi!

Manisa Valiliği, Alman devi Volkswagen'in şehre kuracağı fabrikada iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandıranlara karşı dikkatli olma konusunda halkı uyardı.

Volkswagen fabrikası gelmeden dolandırıcıları geldi!
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Manisa Valiliği, 'Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün de adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına yönelik bilgilerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapıldığı, bu nedenle Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Ekim ayında Türkiye'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklamıştı. 
 
 
 

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