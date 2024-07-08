Yaban domuzları şehre inip, bir kişiyi öldürdü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaban domuzunun saldırması sonucu yaralanan 81 yaşındaki talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Kirazlı mahallesinde yaşayan C.A., tavuklarına yem vermek için evinden çıktığı sırada, iddiaya göre su içmek için bölgeye gelen yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu yüksekten düşen C.A., komşularının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzundere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesine nakledilen C.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.