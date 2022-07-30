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  4. Yine yabancı uyruklu yüzsüzler, yine bir skandal

Yabancı uyruklu dilencinin mal varlığı ''yuh'' dedirtti!

Yabancı uyruklu dilencinin mal varlığı ''yuh'' dedirtti!

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden yasal ve kaçak yabancı uyruklu sığınmacılarla ilgili şoke eden bir olay daha yaşandı. Çocuklarını dilendirirken yakalanan yabancı uyruklu bir kişinin evinin ve arabasının da olduğu ortaya çıktı.

Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı'nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti. Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el koyuldu.

 Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik sorgulamasında şahısların suç kaydı olmadığını belirledi. 

Etiketler yabancı uyruklu dilenci araba evi mal varlığı
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