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Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden kaçak ve yasal sığınmacılardan bir kendini bilmez, tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir skandala daha imzasını attı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini yere atan sığınmacı terlikle üzerine bastığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye'de sığınmacılara yönelik tepki giderek artarken gelen videolar olayları daha da şiddetlendiriyor. 

Yabancı uyruklu sığınmacının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Sığınmacı, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu kağıdı ayaklarının altına alarak video çekti. Ardından terliğinin altını da bu kağıtla sildi.

Üstüne bir de gülen emoji kullanan şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Skandal olaya ve bu saygısızlığa ilişkin yetkililerden hala bir açıklama gelmedi.

Etiketler yabancı uyruklu Atatürk
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