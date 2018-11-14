İstanbullular dikkat ! İDO ''dolar kuru'' yüzünden iç hatlarını kapatıyor!
İstanbullular dikkat ! İDO ''dolar kuru'' yüzünden iç hatlarını kapatıyor!
İstanbul'da su fiyatına indirim müjdesi
İstanbul'da su fiyatına indirim müjdesi
Dikkat ! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geliyor !
Dikkat ! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geliyor !
Çocuğu ölen her anne babaya tazminat kararı
Çocuğu ölen her anne babaya tazminat kararı
TBMM'de intihar girişimi; AK Partili vekil para teklif etti!
TBMM'de intihar girişimi; AK Partili vekil para teklif etti!
Milyonlarca çalışanın 2019 maaş zammı belli oldu
Milyonlarca çalışanın 2019 maaş zammı belli oldu
İstanbul'da üniversite laboratuvarında patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da üniversite laboratuvarında patlama ! Yaralılar var
Tek yaptığı şey kola içmekti; kemikleri eridi, omurgası çöktü!
Tek yaptığı şey kola içmekti; kemikleri eridi, omurgası çöktü!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 Kasım 2018 13:52

Yağmur fena vurdu; 200 ev sular altında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçede etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, birçok mahallede su baskını yaşandı.

Yağmur fena vurdu; 200 ev sular altında
A+ A-

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, mahallelerde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Şu an 200'e yakın ev ve iş yeri sular altında kaldı. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. AFAD ekipleri de desteğe geliyorlar. Tüm ilçelerden destek istedik. Durumu Valiliğe bildirdik. Yaraları kısa sürede sarmaya çalışacağız.'' diye konuştu.

Bu tarz baskınların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Çüter, halkın zararının güçleri yettiğince karşılanacağını sözlerine ekledi.

Evini su basan Buğarit Döne de aniden meydana gelen yağış nedeniyle çaresiz kaldıklarını anlatarak evdeki tüm eşyasının sudan etkilendiğini söyledi.

Bu arada, yağış nedeniyle bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

sular , yağmur , sel , evler sular altında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM