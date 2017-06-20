Yakalanacağını anladı polise bıçak çekti

İstanbul'da bir iş yerine girmeye çalışan hırsız çetesinin elemanlarından birisi, olay yerine gidip kendisini fark eden polis ekibine bıçakla saldırmak istedi. Polis, bıçak çeken hırsızı bacağından vurarak yakaladı. Hırsızlık olayına karışan ve çete üyesi oldukları belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması için polisin araştırmaları devam ediyor.

Yakalanınca polise bıçak çeken hırsız vurularak etkisiz hale getirildi. Başakşehir Toros Caddesi üzerindeki bir iş yerinde dün Sabah 07.00 sıralarında meydan gelen olayda, gelen bir ihbarla belirtilen adrese giden ekipler bir iş yerinin kepenklerinin kesilmeye çalışıldığını belirledi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre olaya karışan çetenin üyelerinin bir kısmının araçta beklediği birinin ise elinde kablolarla dışarıya çıktığını gören polis, hırsızı yakalamak için peşinden koşmaya başladı.Polisi gören hırsız kabloları atarak bıçak çekti. Bunu gören polis memuru tabancasını çıkararak hırsızı bacağından vurdu. Yaralanan hırsız yere düşerken otomobildeki diğer şüpheliler kaçtı.Ayağından yaralanan şüpheli çağrılan sağlık ambulansla hastaneye götürülürken, yapılan kimlik sorgusunda daha önce 3 ayrı suçtan kaydı olan 23 yaşındaki E.Y. olduğu anlaşıldı. E.Y.'yi bırakarak kaçan arkadaşlarının kullandığı otomobilin de yapılan plaka takibinden çalıntı olduğu tespit edilirken, çete üyesi diğer şüphelilerin çalıntı araçla aynı gün saat 05. 00'de bir TIR'dan malzeme çalmaya çalıştıkları ancak şoförün uyanmasıyla kaçtıkları belirlendi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.