Milyonlarca Ankaralıya müjde ! Gökçek'in fahiş zammı geri alındı 1
Milyonlarca Ankaralıya müjde ! Gökçek'in fahiş zammı geri alındı 1
Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
''1 Ocak 2018'den önce emekli olmayın''
''1 Ocak 2018'den önce emekli olmayın''
Anayasa Mahkemesi'nden CHP hakkında suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden CHP hakkında suç duyurusu
İran beşik gibi sallanıyor ! Bir deprem daha
İran beşik gibi sallanıyor ! Bir deprem daha
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı hamlesine AK Parti'den cevap
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı hamlesine AK Parti'den cevap
Whatsapp'a 4 özellik birden geliyor ! Artık telefonu sallayınca...
Whatsapp'a 4 özellik birden geliyor ! Artık telefonu sallayınca...
HDP ile CHP bayrakları olay olmuştu... Emniyet'ten açıklama
HDP ile CHP bayrakları olay olmuştu... Emniyet'ten açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Aralık 2017 14:02

Yakalanacağını anlayınca boğazını kesti

Türkiye'nin dört bir yanında kanlı eylemler planlayan PKK terör örgütüne yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanacağını anlayan örgüt üyesi boğazını keserek intihara kalkıştı.

Yakalanacağını anlayınca boğazını kesti
A+ A-

İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapmak için hazırlık yapan bölücü terör örgütü PKK'nın kente gönderdiği örgüt üyesi Sinan D. ile ona yardım eden 5 kişi yakalandı. Örgüt üyesi Sinan D., yakalanacağını anlayınca boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.
 
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK’nın Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapacağı ve büyük kentlere eylemleri gerçekleştirecek teröristleri gönderdiği bilgisi üzerine, harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İzmir’de eylem yapacağı belirlenen örgüt üyesi Sinan D.’nin, Buca ilçesindeki bir evde kaldığı belirlendi.

Ayrıca Sinan D.’nin izini kaybettirmek amacıyla farklı adreslerde konakladığı anlaşıldı. Eylem için keşif çalışması da yaptığı tespit edilen Sinan D.’nin kaldığı eve, ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yakalanacağını anlayan örgüt üyesi, bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.

Kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yaralı haldeki teröristi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki tedavisinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Sinan D. sorguya alındı.

Teröristin sorgusu doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler Sinan D.’ye yardım eden 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan 2 memur ile bir üniversite öğrencisinin de bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Sinan D.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

boğazını kesti , terörist , terör , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM