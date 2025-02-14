Yakalanan ''üfürükçü''den genç çifte hakaret yağmuru

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avusturyalı bir çifti dolandırdığı iddia edilen ve gözaltına alınan "Üfürükçü Gazmalı Rahman" adlı bir dolandırıcılık zanlısı adliye çıkışında genç çifte hakaret yağdırdı.

Avusturya'da yaşayan çifti, dini duygularını sömürerek 31 bin 960 avro dolandırdığı iddia edilen A.Z. ile eşi, kız kardeşi ve asistanı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana’da yaşayan inşaat mühendisi D.Ö. ve H.Ö., ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Manavgat’ta yaşayan bir kişinin çeşitli büyü vaatleriyle kendilerini 31 bin 960 avro dolandırdığını iddia etmişti.

Yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı. 'Gazmalı Rahman Hoca' adını kullanan ve ilkokul mezunu olduğu belirlenen şüphelinin A.Z. olduğu tespit edildi.

Kendisini sosyal medyada 'İstanbul Erciyes Üniversitesi Metafizik Bölümü mezunu, bilinçaltı temizlik ve tüm ruhani psikiyatrik rahatsızlıklarda diplomalı, sertifikalı, yetkili psikolog' olarak tanıtan A.Z.'nin yanı sıra eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T., 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alındı.

A.Z., eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve Hüseyin Tamer, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

‘Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.Z. ve Hüseyin Tamer tutuklanırken, B.Z. ve G.Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli A.Z., adliye çıkışında gazetecilerin ‘Pişman mısınız?’ sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüzbinlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz” dedi.

Diğer yandan, A.Z.'nin, sosyal medya hesabında, D.Ö. ve H.Ö.'ün kendince büyü yazdığı fotoğrafını paylaştığı da görüldü.

DHA