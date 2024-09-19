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Yakınına yıldırım düşen vatandaş gözünü hastanede açtı

Yakınına yıldırım düşen vatandaş gözünü hastanede açtı
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Kars'ta çiftçilik yapan 34 yaşındaki Suat Alp Y., 6 gün önce arazide yakınına yıldırım düşmesiyle baygınlık geçirdi. İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve kalbi durduğu belirlenen Suat Alp Y. hastanenin yoğun bakım biriminde tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Kars'ın Çakmak köyünde çiftçilik yapan 34 yaşındaki Suat Alp Y., 6 gün önce arazide yakınına yıldırım düşmesiyle baygınlık geçirdi. İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve kalbi durduğu belirlenen Suat Alp Y., Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan Suat Alp Y., hastanenin acil yoğun bakım biriminde tedaviye alındı. Burada acil tıp uzmanlarınca uygulanan yoğun tedaviyle 3 gün sonra şoktan çıkan ve hayati tehlikeyi atlatan Suat Alp, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

Suat Alp, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

AA

Etiketler KARS Kars yıldırım düşmesi yıldırım düşmesi
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