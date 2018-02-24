CHP'den ''camide Kılıçdaroğlu eleştirisi''ne sert tepki
CHP'den ''camide Kılıçdaroğlu eleştirisi''ne sert tepki
CHP'de toplu istifa ! O partiye geçtiler...
CHP'de toplu istifa ! O partiye geçtiler...
Erdoğan açıkladı vatandaş e-Devlet'e akın etti !
Erdoğan açıkladı vatandaş e-Devlet'e akın etti !
İbrahim Kalın: ''Esad Doğu Guta'da katliam yapıyor''
İbrahim Kalın: ''Esad Doğu Guta'da katliam yapıyor''
6 ülke sıraya girdi... İşte yüzde yüz milli silah !
6 ülke sıraya girdi... İşte yüzde yüz milli silah !
Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi !
Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi !
Taciz davasında mahkemeler anlaşamadı !
Taciz davasında mahkemeler anlaşamadı !
TUS ve STS adayları için çok önemli uyarı !
TUS ve STS adayları için çok önemli uyarı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Şubat 2018 16:34

Yakınları bakamadı... Ölüm şoku !

Konya'da yolun karşısında geçerken otomobil çarpan Ali Karabulut hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücünün yakınları olayın şokundan kurtulamadı.

Yakınları bakamadı... Ölüm şoku !
A+ A-

Konya’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Karabulut (44),hayatını kaybetti. Bu sırada çarpan otomobilde bulunan sürücü ve yakınları kazanın şokundan uzun süre kurtulamadı. Bir genç kız, cesedi görmemek için çantasıyla yüzünü kapattı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Fazıl B.’nin yönetimindeki 34 EJ 5337 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karabulut’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Fazıl B.’nin otomobilde bulunan ailesi ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. İsim öğrenilemeyen genç kız,cesedin yanından geçerken yüzünü çantayla kapattı. Karabulut’un cesedi morga kaldırılırken, Fazıl B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

DHA

ölüm , konya , yakın , ceset
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM