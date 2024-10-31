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Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü

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İstanbul Bahçelievler'de ağabeyini evde ölü olarak bulduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunan kişinin, ağabeyini miras için öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin ağabeyini öldürmek için kiralık katil tuttuğu, ancak bu kişinin işi yapmaktan vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi işlediği öğrenildi.

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde ağabeyi K.C. (53) ile yaşanan H.C. (39), 27 Ekim Pazar günü emniyete giderek ağabeyini evde ölü bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri maktul K.C.'nin yatağının üzerinde başına sert bir cisimle vurularak kafatası parçalanmış halde ölü olarak buldu. Olayla ilgili ifade veren H.C. "Birlikte yaşıyorduk. Gece eve geldiğimde evde hiç ses yoktu. Sabah kalktığımda bir ses duymayınca ağabeyimin yattığı odaya bakmak istedim. Ancak her yer kan içindeydi ve öldürülmüştü" dedi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ AÇIKLAYAMAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada iki kardeşin arasının miras nedeniyle açık olduğu ve sık sık kavga ettikleri belirlendi. Bu kavgalar sırasında H.C.'ın 3 Ekim 2024 tarihinde savcılığa giderek abisi hakkında miras konusu yüzünden şikayet müracaatı yaptığı belirlendi. Öte yandan yapılan incelemede şüphelinin cinayeti işlemeden hemen önce uzun süre sokaklarda dolaştığı bir güvenlik kamera görüntüsüyle belirlendi. Tekrar ifadesi alınan şüpheli görüntüleri açıklayamaması ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de ağabeyini evde ölü olarak bulduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunan kişinin, ağabeyini miras için öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin ağabeyini öldürmek için kiralık katil tuttuğu, ancak bu kişinin işi yapmaktan vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi işlediği öğrenildi.

ÖNCE KİRALIK KATİL TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan H.C.'nin ağabeyini öldürmek için önce kiralık katil tutmaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, ağabeyini öldürmesi ve bir çuvala koyarak denize atması için B.M. adlı kişiyle anlaştı. Anlaşmaya göre şüpheli, B.M.'ye işe başlamadan önce 50 bin, iş bittikten sonra da 100 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira para teklif etti. Ancak B.M.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelinin cinayeti kendisinin işlemeye karar verdiği belirlendi.

KAYSERİDEKİ TARLA YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENMİŞ

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin Kayseri'de bulunan tarladan gelen parayı sürekli ağabeyinin aldığını bu nedenle aralarında sık sık tartışmalar yaşandığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Etiketler yalan ihbar yalan beyan çekiçle öldürdü miras miras cinayeti
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