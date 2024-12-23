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Yalnız yaşayan kadın kabusu yaşadı: Hem darp, hem gasp

Yalnız yaşayan kadın kabusu yaşadı: Hem darp, hem gasp
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Adana'da tek başına yaşayan 52 yaşındaki bir kadın kendi evinde uğradığı asldırıda hem darp edildi hem de gasp edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde M.K. (52), yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilip, tabancayla boynundan vurulduktan sonra kolundaki altın bilezikleri gasbedildi. Hastaneye kaldırılan M.K.'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan M.K., eve gelen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kolundaki altın bilezikleri çalmak isteyen şüpheliye direnen M.K., önce darbedildi, daha sonra da tabancayla boynunden vuruldu.

M.K.'un yaralanmasının ardından saldırgan sayıları henüz öğrenilemeyen altınları kolundan alıp, olay yerinden kaçtı. Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen M.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan M.K.'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

DHA

Etiketler kadın gasp darp yalnız yaşayan kadın
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