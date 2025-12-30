Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var

Türkiye genelinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 100'den fazla terör şüphelisi gözaltına alındı...

Ankara'da 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden gözaltı kararı çıktı. DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüphelinin 30 Aralık tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.

umhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

Erzurum’da DEAŞ operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda kapsamında, "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçunu işlediği tespit edilen bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin de arasında bulunduğu 110 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, M.Y. olduğu tespit edilen şüphelinin terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttüğü, örgütün liderliğini yaparak illegal etkinlikler düzenlediği, illegal faaliyetler çerçevesinde örgüte taban kazanma amaçlı çalışmalar yaptığı, toplanan paraları örgüte, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda, sözde esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim yapmak amacıyla kullandığı öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde, sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgileri bulunan illegal yapıya katılarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 32 şüpheli, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturan 'yabancı terörist savaşçı' oldukları belirlenen 15 şüpheli olmak üzere toplamda 115 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 2 ilde 114 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'de büyük DEAŞ ve El-Kaide operasyonu: 37 gözaltı

Kocaeli'de dün sabah itibariyle başlayan DEAŞ operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinden itibaren DEAŞ ve El-Kaide yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ile silah ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye'de 9 tutuklama

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin selefi/tekfirci görüşleri benimsedikleri, alternatif cuma namazları ile sohbet ve toplantılar düzenledikleri ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, 26 Aralık tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA