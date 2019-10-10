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YALOVA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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  4. 10 Ekim 2019 20:00

Yalova'da 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi!

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 19:52'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Yalova'da 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi!
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.52'de merkez üssü Yalova açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem Yalova'ya 3,71 km uzaklıkta 10,6 km derinlikte meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi. 

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

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