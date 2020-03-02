Yalova'da 5 gözaltı daha

Yalova Belediyesi’ndeki zimmet soruşturmasında bugün yeni gözaltılar oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce 9 kişinin ‘resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla tutuklandığı soruşturmada, belediyeden usulsüz olarak para aldıkları iddia edilen A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Bugün eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların, belediye personeli olmadığı öğrenildi. Geçen hafta gözaltına alınan ve polisteki ifade işlemleri süren 5 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat’ta, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan Reşat E’nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli’de yakalanarak Yalova’ya getirilen Reşat E’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç’in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç’in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat’ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Salman’ın görevden alınmasına tepki gösteren CHP ise zimmet olayını belediye yönetiminin açığa çıkartarak, yargıya taşıdığına dikkat çekmişti.