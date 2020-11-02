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  4. 02 Kasım 2020 21:41

Yalova'da tersanede patlama: 7 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

Yalova'da tersanede patlama: 7 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Altınova ilçesi Tersaneler bölgesindeki Sefine Tersanesi'nde bir gemide bakım ve onarım çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 7 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı. 2 işçinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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