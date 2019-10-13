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  4. 13 Ekim 2019 16:19

Yangın çıkan iş yerini görünce fenalaştı

Kahramanmaraş'ta, örgü dokuma atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını ahaber alıp, iş yerine gelen Suriyeli Naci Sultan, makinlerin yandığını görünce fenalaştı.

Yangın çıkan iş yerini görünce fenalaştı
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İstasyon Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Naci Sultan'a ait örgü okuma atölyesinde, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Atölyeden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik kontağında çıktığı sanılan yangına kırdıkları duvar, pencere ve kapılardan müdahale etti. İtfaiyecilerin 2 saatte kontrol altına aldığı yangında, iplik balyalarının büyük bölümü ile makineler yandı. Yangın haberini alarak, iş yerine gelen Naci Sultan, olay yerinde fenalık geçirdi. Sultan'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, Naci Sultan'ın yakınları ve çalışanlar, yanmayan iplikleri iş yerinin dışına taşıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 
 

DHA

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kahramanmaraş
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