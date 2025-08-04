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Yangın faciasının altından cezaevinden izinli çıkan cani koca çıktı!

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Karabük'te dün meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Cezaevinden izinli çıkan şahsın evi ateşe verdiği ortaya çıktı.

Olay, Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelmişti. Kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası karı kocanın cansız bedenleri bulunmuştu.

Cezaevinden izinli çıkmış

Yaşanan olay sonrası polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede çok sayıda suç dosyası bulunan ve Karabük Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.D. (41) 1 Ağustos tarihinde 10 günlük izinli olarak çıktığını tespit etti. Daha önce ‘tehdit', ‘kadına karşı basit yaralama' ve ‘kasten yaralama' gibi suçlardan dolayı evden uzaklaştırma cezası sonrası tutuklanarak cezaevine konulan eşi M.D.'dan ayrılmak isteyen S.D. ise, ocak ayında boşanma davası açmış.

M.D., boşanma aşamasındaki eşinin evine gelerek kavga edip tartıştıktan sonra, evin küçük odasına kendilerini kilitleyerek, odayı ateşe verdiği, yapılan ilk incelemede ise karı kocanın çıkan dumandan zehirlendiği tespit edildi.

İHA

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Etiketler karabük yangın cezaevi izin
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