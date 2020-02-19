Yangın paniği! 11 katlı bina tahliye edildi!

Çamlık Mahallesi’nde bir sitenin 3. katındaki evde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Ev sahibi yangını fark edince kendisini güçlükle dışarı attı ve komşularından yardım istedi. İçeride mahsur kalan çocuklar ile anne, komşuları tarafından kurtarıldı. Yangından sızan duman, bir üst kattaki 6 kişiyi de etkiledi. Toplam 2’si çocuk 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye de 11 katlı binayı boşalttı. Evdeki 2 çocuk ile annelerini kurtaran ve kendisi de dumandan etkilenen komşu Mesut Yıldız, yoğun duman altında eve girip ilk olarak yanan odanın kapısını kapattığını belirterek, “Sürüne sürüne eve girdim ve anne ile 2 çocuğu çıkardım. En son çocuğu çıkarırken ben de dumandan etkilendim ve diğer arkadaş da beni evden çıkardı.” dedi.



