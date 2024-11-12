Yangında can pazarı: Çaresiz baba ve 2 çocuğunun korku dolu anları kamerada

Diyarbakır'da 3 katlı bir binada çıkan yangın bir anda büyürken, bir baba ve 2 çocuğu evlerinin balkonunda mahsur kaldı. Ölüm ile yaşam arasındaki o ince çizgideki korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159’uncu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması sonucu öğleden sonra yangın çıktı. Dumanlar, kısa sürede binayı sardı. Bu sırada 3’üncü kattaki dairede Özkan A., (44) dumandan etkilenmemek için kızları Tuana (11) ile Elifsu’yu (7) alıp balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen baba ve 2 kızıyla bina sakinlerinden Sultan A. (88) ve Meral A. (45) ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi oldukları öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA