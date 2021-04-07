Yangında çeyizi yanan genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı

Tokat'ta iki aile arasında çıkan tartışma sonrası taraflardan biri intikam almak için Mehmet M.'nin evini ateşe verdi.

Tokat Kemer Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında Mehmet M.'in kızı Leyla M.'in yapılacak düğünü için yakınlarının toplandığı sırada bitişikteki kardeşi Hüseyin M.'e ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Mehmet M.'e ait müstakil eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, cuma günü düğünü olacak olan Leyla M.’in çeyizi de yandı. Ev sahipleri gün içerisinde kavga ettikleri ve kendilerinden şikayetçi olan yeğenleri R.M.'nin yangını çıkarmış olabileceğini öne sürdü. İddia üzerine R.M. bugün polis tarafından gözaltına alındı.

NİKAHINDA GELİNLİĞİNİ GİYEMEDİ

Cuma günü baba evinden ayrılacak olan Leyla M., bugün yapılan nikah törenine, yangında gelinliği yandığı için gelinliksiz katıldı. Murat Oy ile Belediye Nikah Salonunda nikahları kıyılan Leyla M., "Çeyizim kullanılamaz hale geldi, çok üzüldüm. Gelinliğimi giyemedim" dedi.

Damat Murat Oy ise, "Buruk bir mutluluk var içimizde, inşallah daha güzel günlerimiz olacak. Bugünü atlatacağız hep beraber. Gelinlik giyemedi, kader böyleymiş. Birileri bunu layık gördü, biz de yaşayacağız. Gelinliği hasar gördü biraz yandığından dolayı giyemedi" diye konuştu.

'YAPAN BELLİ, KUNDAKLAMA VAR'

Olaydan dolayı üzgün olduklarını belirten Mehmet M., "Kızımın çeyizi buradaydı. Hepsi telef oldu. Bugün mutlu günümüzdü. Bugün kızımın nikah günü vardı. Dün akşam evimiz yandı, mağduruz. Gelinliği de yandı. Nikah elbisesini de giyemedi. Tabi zor durumdayız. Şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Yapan belli, kundaklama var. Şikayetçi olduk, gereken adli işlemler yapılıyor. Evin durulacak hali yok. Tabi insanların yardımcı olmasını bekliyoruz. Kızım yuva kuruyor, biz de gerekeni yapacaktık. Her şeyimiz boş oldu gitti. Kızıma annesinin, benim yaptığımız hediyeler vardı. Hepsi telef oldu. Kullanamaz da giyemez de ufak tefek altınları vardı. Bazıları kolunda takılı, bazıları da kayboldu" ifadelerini kullandı.