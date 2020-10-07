Yangını görünce yardıma koştu, hayatının şokunu yaşadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına giden yardımsever vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Dumanları gören Kanat Özsert yardım etmek için gittiğinde, yangının kendi dükkanında çıktığını görünce şoke oldu.



Gümbet Mahallesi Şakir Esen Demir Sokak'ta bulunan bir restoranın bacasında yangın başladı. Yangın, işletmenin çatısındaki depoya sıçradı. Kısa sürede depoyu alevler sararken yangından yoğun duman çıktı. İhbar üzerine yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 hızlı müdahale aracıyla alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına esnaf da destek verdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında buzdolabı, fırın ve ocak gibi mutfak malzemelerinin tamamen yandığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yardıma gitti hayatının şokunu yaşadı

Yangını uzaktan gören Kanat Özsert yangına yardım için bölgeye gitti. Yangın mahalline ulaştığında kendi dükkanının yandığını gören Özsert hayatının şokunu yaşadı.

Özsert, Ortakent Mahallesi'ne giderken yoğun dumanlar görüp yardım için bölgeye geldiğinde kendi dükkanının yandığını gördüğünü söyleyerek, “Gümbet’te bulunan başka bir işletmemden Ortakent’e doğru yola çıkıyordum. Daha sonra yoğun dumanı fark ettim. İlk etapta bizim bölgemizden olduğunu düşünememiştim. İnsanların yardıma ihtiyacı vardır veya itfaiye gitti mi diye kontrol etmek istedim. Yaklaştıkça bizim işletmemiz olduğunu gördüm. Biraz heyecanla panikle geldim. Daha sonra buraya gelirken telefon açtım. İtfaiye çok hızlı bir şekilde müdahaleyi yapmış çok teşekkür ederiz. Burada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması bizim için en önemli şey. Eşyalar yanar, işletme yanar, çok önemli değil. Önemli olan çalışanlarımızın canının tehlikede olmaması, onların sağlık durumunun iyi olması yeterli” dedi.