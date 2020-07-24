SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 580 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Temmuz 2020 19:30

Yangını söndürmek için balkondan kova kova su döktüler

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmanın alt katında yangın çıktı. Bir kadının yangına balkondan kova kova su dökerek söndürmeye çalıştığı görüldü.

Yangını söndürmek için balkondan kova kova su döktüler
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın alt katındaki ekmek fırınının önünde duran odunlar, öğle saatlerinde, bir anda alev alıp yanmaya başladı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeyi aradı. Bu sırada apartmanda yaşayan bazı kadınlar, evlerinin balkonlarına çıkarak, alevlerin üzerine kovayla su dökmeye başladı. Bazı kadınlar da hortumla su tuttu.

Kadınlar, alevlerin binaya sıçramasını engellerken, yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , su , kova
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM