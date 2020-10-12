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  4. 12 Ekim 2020 22:22

Yangını söndürmek isterken canından oldu

58 yaşındaki Ahmet Çoban, Ordu'nun Aybastı ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ederken yanarak hayatını kaybetti.

Yangını söndürmek isterken canından oldu
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Kayabaşı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan Ahmet Çoban, alevlerin arasında kaldı. Çoban, alevlerin üzerine sıçraması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, orman yangınını söndürdü.

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